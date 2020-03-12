В Нью-Йорке госпитализировали приговоренного к 23 годам тюрьмы Харви Вайнштейна

Американского продюсера Харви Вайнштейна, которого 11 марта приговорили к 23 годам тюремного заключения по обвинениям в сексуальном насилии, госпитализировали из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя продюсера.

По его данным, продюсер в течение продолжительного времени жаловался на боли в груди. Он отправится в одну из нью-йоркских больниц.

Громкий скандал вокруг Вайнштейна разгорелся в 2017 году. Свыше 80 женщин обвинили его в сексуальных домогательствах, в их числе — известные актрисы. 11 марта Харви Вайнштейна признали виновным в двух сексуальных преступлениях. Наказание он будет отбывать в тюрьме штата Нью-Йорк.

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