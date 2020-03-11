В сети появился трейлер мультфильма по мотивам Mortal Combat

В сети появился второй трейлер мультфильма «Mortal Kombat legends: Scorpion's revenge», основанного на событиях игры Mortal Combat. Ролик был замещен на YouTube.

Отмечается, что режиссером работы выступил Итан Сполдинг («Скуби-Ду! Истории летнего лагеря», «Сын Бэтмена»).

Премьера мультфильма, который выйдет в сети, назначена на 12 апреля, а 28 апреля он выйдет на DVD.

В центре сюжета смертельный турнир, который проводится злым колдуном Шанг Цзуном. В мультфильме появятся персонажи Скорпион, принцесса Китана, лейтенант Соня Блейд и другиее.