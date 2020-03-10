Анджелина Джоли рассказала об операциях дочерей

Две дочери актрисы Анджелины Джоли оправляются от перенесенных операцией. Об этом она рассказала в своем эссе, приуроченном в Международному женскому дню, сообщает CNN.

Джоли заявила, что провела последние два месяца, наблюдая за операциями своей старшей дочери, а в последние дни одна из младших детей актрисы также оказалась на операционном столе из-за проблем с бедром.

Звезда подчеркнула, что ее дочери заботились друг о друге в этот непростой период, остальные дети также оказывали поддержку.

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