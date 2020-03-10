Опубликованы первые кадры с супергероиней Штормовой фронт

Издание Entertainment Weekly опубликовало промо-кадры второго сезона сериала «Пацаны» с новой героиней — Штормовой фронт.

В сериале, второй сезон которого выйдет на стриминговом сервисе Amazon Prime Video, роль нового персонажа исполнила Ая Кэш. Как обещают создатели шоу, героиня создаст массу новых проблем для персонажей. Также ее описывают как пародию на Тора и Шазама.

Известно, что в комиксах Штормовой фронт — мужской персонаж.

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