Верховный суд подтвердил законность передачи аэропорта «Домодедово» государству

ВС: жалоба Каменщика отклонена, «Домодедово» законно передан государству
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Верховный суд (ВС) РФ подтвердил законность передачи аэропорта «Домодедово» в собственность государству. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что судебная коллегия по экономическим спорам ВС отклонила жалобу бывшего председателя совета директоров аэропорта «Домодедово» Дмитрий Каменщика по судебным актам арбитражных судов трех инстанций, согласно которым аэропорт был передан в собственность государства по иску Генпрокуратуры РФ.

«Решение арбитражного суда Московской области... постановление Десятого арбитражного апелляционного суда... постановление арбитражного суда Московского округа... оставить без изменения, кассационную жалобу <...> без удовлетворения», — говорится в сообщении.

В середине июня прошлого года Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Генпрокуратуры России о конфискации аэропорта Домодедово в собственность государства. Поводом для национализации аэропорта стал иностранный контроль над управляющей компанией «ДМЕ Холдинг». Было установлено, что собственник холдинга Дмитрий Каменщик является резидентом Турции и ОАЭ, а его партнер Валерий Коган — резидентом Израиля.

В ноябре Арбитражный суд Московского округа оставил в силе решение передать аэропорт Домодедово в собственность Росимущества.

Ранее появились подробности о несостоявшемся покупателе Домодедово.

 
