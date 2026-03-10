Стало известно, где пройдет Суперфинал Кубка России по футболу

«Лужники» примут Суперфинал Кубка России сезона-2025/26, сообщает пресс-служба турнира.

Встреча состоится 24 мая. «Лужники» примут главный матч турнира в пятый раз подряд.

Действующим обладателем Кубка является московский ЦСКА.

2 февраля президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 18 июля.

Ранее еще одна сборная выразила готовность сыграть с Россией.