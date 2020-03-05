Украинского шоумена освистали за шутку о Little Big
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Украинский телеведущий Владимир Остапчук во время своего стендап-шоу призвал украинскую группу Go-A не ехать на «Евровидение».
В Stories своего Instagram он опубликовал запись шутки. «Go-A, ребята, если вы меня слышите, не берите билеты, все знают, что победит группа Little Big. Правильно, никто не сомневается сейчас», — сказал он.
В ответ шоумена освистали.
Группа Little Big представит Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение» в Роттердаме в мае 2020 года.
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