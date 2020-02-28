РПЦ попросила власти Петербурга передать ей часовню Спаса на Крови

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Собор Воскресения Христова Спас на Крови Собор Воскресения Христова Спас на Крови
Собор Воскресения Христова Спас на Крови
Depositphotos

Санкт-Петербургская митрополия РПЦ попросила городской комитет имущественных отношений передать ей часовню храма Спаса на Крови, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета.

Причем митрополия подчеркнула, что речь не идет о передаче всего храма, входящего в комплекс государственного музея-памятника «Исаакиевский собор».

Ранее в СМИ появилась информация, что Санкт-Петербургская епархия просит городские власти передать ей в ведение Исаакиевский собор.

Спас на Крови (храм Воскресения Христова) — памятник императору Александру II и архитектурная достопримечательность Санкт-Петербурга. В храме представлены крупнейшее в России собрание мозаики, итальянские цветные мраморы, уральские и алтайские поделочные камни.

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