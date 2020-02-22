Определен участник Украины на «Евровидении»

Определился украинский участник на «Евровидении — 2020», передает «112 Украина».

По результатам финального голосования, Украину на конкурсе представит фольктроник-группа Go-A.

Коллектив победил в финальном шоу, став фаворитом, и у жюри, и у зрителей.

В финале победитель нацотбора соревновался с певицами KRUTь, Jerry Heil, солистами Khayat и Дэвидом Аксельродом, а также дуэтом Tvorchi.

Конкурс состоится в мае в нидерландском Роттердаме.

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