У звезды «Властелина колец» родился первенец

Американский актер Элайджа Вуд, наиболее известный по роли хоббита в серии фильмов по вселенной «Властелин колец», впервые стал отцом, передает US Weekly.

Отмечается, что возлюбленная актера Метте-Мари родила малыша несколько месяцев назад, но об этом стало известно только сейчас.

Сообщается, что пара держит в секрете имя и пол первенца.

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