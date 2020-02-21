У звезды «Властелина колец» родился первенец
Американский актер Элайджа Вуд, наиболее известный по роли хоббита в серии фильмов по вселенной «Властелин колец», впервые стал отцом, передает US Weekly.
Отмечается, что возлюбленная актера Метте-Мари родила малыша несколько месяцев назад, но об этом стало известно только сейчас.
Сообщается, что пара держит в секрете имя и пол первенца.
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