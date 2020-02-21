Хоакин Феникс спас теленка с коровой со скотобойни

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Актер Хоакин Феникс после визита на скотобойню в городе Пико Ривера (Калифорния, США) забрал корову с теленком, сообщает YouTube-канал фермы зоозащитников Farm Sanctuary.

Хозяин скотобойни не захотел убивать корову, которая перед убоев внезапно для него отелилась, поэтому Феникс смог забрать животных.

Хоакин Феникс ранее стал обладателем премии «Оскар» за главную роль в фильме Тодда Филлипса «Джокер».

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