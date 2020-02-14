Лещенко раскрыл размер своей пенсии

Народный артист России Лев Лещенко рассказал, какую пенсию он получает. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Певец уведомил, что его пенсия составляет 30 тысяч рублей.

«Это больше, чем у многих граждан», — сказал Лещенко.

Артист сообщил, что к пенсии ему как народному артисту и лицу с четырьмя орденами всех степеней — государственной наградой «За заслуги перед Отечеством», начисляют надбавки.

Лещенко также отметил, что помимо пенсии, он имеет гонорары за свои произведения. Кроме того, по его словам, он продолжает работать и вести активный образ жизни.

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