Хью Грант раскрыл, как Гай Ричи сделал омерзительным его героя в «Джентльменах»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/107/12959107/grant-pic905-895x505-35748.jpg">

Актер Хью Грант рассказал о съемках в фильме «Джентльмены» Гая Ричи и о том, в каком образе он предстает на экране.

В ролике, предоставленном «Газете.Ru» прокатчиком «Вольга», Хью Грант отмечает, что в «Джентльменах» все персонажи выглядят стильно. При этом, по словам Гранта, его герой — не типовой частный детектив в потрепанном плаще. Мой персонаж — большой фанат фильмов 60-х — 70-х годов, и поэтому было решено одеть его так, чтобы он напоминал героев картин Фрэнсиса Форда Копполы и Жан-Люка Годара. Вдобавок, мы поработали над цветовой гаммой — густой красный цвет и даже очки с красноватым отблеском, чтобы персонаж был еще более омерзительным», — поделился он.

Фильм «Джентльмены» выходит в российский прокат 13 февраля 2020 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Звезда «Джентльменов» рассказала о карьере русских в Голливуде

— Гай Ричи снова снимет Джейсона Стэйтема

— Звезда фильма «Аладдин» пожаловался на бойкот со стороны режиссеров