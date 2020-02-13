Хью Грант раскрыл, как Гай Ричи сделал омерзительным его героя в «Джентльменах»
Актер Хью Грант рассказал о съемках в фильме «Джентльмены» Гая Ричи и о том, в каком образе он предстает на экране.
В ролике, предоставленном «Газете.Ru» прокатчиком «Вольга», Хью Грант отмечает, что в «Джентльменах» все персонажи выглядят стильно. При этом, по словам Гранта, его герой — не типовой частный детектив в потрепанном плаще. Мой персонаж — большой фанат фильмов 60-х — 70-х годов, и поэтому было решено одеть его так, чтобы он напоминал героев картин Фрэнсиса Форда Копполы и Жан-Люка Годара. Вдобавок, мы поработали над цветовой гаммой — густой красный цвет и даже очки с красноватым отблеском, чтобы персонаж был еще более омерзительным», — поделился он.
Фильм «Джентльмены» выходит в российский прокат 13 февраля 2020 года.
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