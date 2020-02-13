Панкратов-Черный рассекретил размер своей пенсии

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Актер Александр Панкратов-Черный в беседе с изданием Teleprogramma.pro раскрыл размер своей пенсии.

По словам Панкратова-Черного, сейчас его пенсия составляет 14 тыс. 860 руб. Московская надбавка для народных артистов размером в 30 тыс. руб. увеличивает размер его пенсии до 44 тыс. руб. «На еду хватает, а вот на развлечения уже нет. Уехать отдохнуть на море — это проблема. Хорошо, что еще работаем», — поделился актер, добавив, что много приходится тратить на оплату квартиры.

Народный артист России Александров Панкратов-Черный сыграл в более чем ста фильмах, среди которых картины «Мы из джаза», «Зимний вечер в Гаграх», «Где находится нофелет?», «Ширли‑мырли» и др.

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