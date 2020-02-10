Российская певица рассказала о выступлении на «Оскаре»

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Российская джазовая певица Анна Бутурлина в беседе с телеканалом «Рен ТВ» поделилась впечатлениями от выступленияна церемонии вручения кинопремии «Оскар»-2020.

В России церемонию вручения премии «Оскар» в прямом эфире показывал онлайн-кинотеатр Okko.

Бутурлина исполнила песню «Вновь за горизонт» из анимационного фильма «Холодное сердце-2», получившую номинацию на премию киноакадемии. «И очень волнительно, что я – одна из десяти Эльз, собранных со всего мира для того, чтобы представить эту потрясающую композицию на весь мир», — сказала певица, отметив, что познакомилась с автором музыки к «Холодному сердцу» Робертом Лопесом. «И мы вместе придумывали финал, как мы будем звучать вдесятером», — сказала она, добавив, что считает честью быть первой певицей из России, стоявшей на «оскаровской» сцене.

Анна Бутурлина озвучила принцессу Эльзу в мультфильмах «Холодное сердце» и «Холодное сердце-2», она же исполнила песни Эльзы в русском дубляже.

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