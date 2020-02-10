«Джокер» получил первый «Оскар-2020»

Фильм «Джокер», а именно Хильдур Гуднадоуттир, на 92-й церемонии вручения премии «Оскар» одержал победу в номинации лучший саундтрек.

В России церемонию вручения премии «Оскар» в прямом эфире показывает онлайн-кинотеатр Okko. Трансляция начнется 10 февраля в 04.00 по московскому времени.

Кроме того, за поберу в номинации боролись «1917», «Звездные войны: Скайуокер. Восход», а также «Маленькие женщины» и «Брачная история».

«Газета.Ru» следит за событиями премии в режиме онлайн.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Оскар 2020» как лучший международный фильм получили «Паразиты»

— Война с собой: кто заберет «Оскар-2020»