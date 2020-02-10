«Джокер» получил первый «Оскар-2020»
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Фильм «Джокер», а именно Хильдур Гуднадоуттир, на 92-й церемонии вручения премии «Оскар» одержал победу в номинации лучший саундтрек.
В России церемонию вручения премии «Оскар» в прямом эфире показывает онлайн-кинотеатр Okko. Трансляция начнется 10 февраля в 04.00 по московскому времени.
Кроме того, за поберу в номинации боролись «1917», «Звездные войны: Скайуокер. Восход», а также «Маленькие женщины» и «Брачная история».
«Газета.Ru» следит за событиями премии в режиме онлайн.
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