Принц Чарльз попросил Кэти Перри спеть для его цветов

Американская певица Кэти Перри рассказала, что принц Уэльский Чарльз разговаривает со своими растениями и как-то раз попросил ее спеть для них, сообщает Independent.

Стоит отметить, что артистка сказала об этом после того, как ее назначили послом британского благотворительного фонда British Asian Trust, который основал Чарльз.

Кэти Перри отметила, что у принца Чарльза «невероятно добрая душа».

«Такая добрая, что иногда он говорит со своими растениями», — добавила певица.

Она также пообещала, что споет для растений принца в будущем.

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