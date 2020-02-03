Директор МакSим рассказала о поддерживающей терапии госпитализированной певицы

Директор певицы МакSим Маргарита Соколова в Instagram рассказала о ее состоянии.

Соколова уточнила, что экстренной госпитализации певицы не было, она проходит лечение в стационаре в плановом режиме. «Обратились к врачам с жалобами. Была предложена госпитализация и обследование. Параллельно уже идет поддерживающая терапия», — написала директор, поблагодарив поклонников артистки за сочувствие.

Ранее MaкSим сообщила об уходе в бессрочный отпуск.

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