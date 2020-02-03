Эрмитаж повысит цену билета для иностранцев
Стоимость единого билета в Государственный Эрмитаж с 4 февраля на 100 рублей, передает ТАСС.
Стоимость билета без льгот, который могут приобрести иностранцы теперь составит 800 руб. Льготы для граждан России и Белоруссии сохранятся: они смогут посетить Эрмитаж за 400 рублей. Имеющие право на бесплатный вход сохранят его.
Всего право на бесплатный входной билет в Эрмитаж имеют 20 категорий посетителей, в числе которых дети, учащиеся и студенты вне зависимости от гражданства, российские пенсионеры.
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