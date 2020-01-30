Роскомнадзор заблокировал более 50 сайтов с фильмом «Достать ножи»
Операторы связи заблокировали доступ к пятидесяти одному сайту с пиратскими копиями фильма «Достать ножи», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РКН.
Еще 288 сайтов самостоятельно удалили копии. «Ожидается удаление еще с 20 интернет-страниц», — добавили в пресс-службе.
Нормы и требования о защите интеллектуальной собственности дают возможность правообладателю во внесудебном порядке требовать от владельца сайта прекратить нарушение авторских прав. В обратном случае правообладатель может обратиться в суд.
Детектив «Достать ножи» Райана Джонсона вышел в прокат 28 ноября 2019 года.
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