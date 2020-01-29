Российская звезда выступит в первом полуфинале «Евровидения-2020»

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Представитель России будет выступать на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2020» в первом полуфинале, передает РИА «Новости» со ссылкой на итоги жеребьевки.

Порядковый номер российской звезды станет известен позже, когда участники представят свои песни. Также в первом полуфинале споют представители Белоруссии, Украины, Азербайджана, Израиля, Кипра, Литвы, Румынии, Хорватии, Мальты, Северной Македонии, Словении, Бельгии, Ирландии, Норвегии, Австралии и Швеции.

65-й ежегодный песенный конкурс «Евровидение-2020» будет проходить 12-16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме.

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст ранее сообщил, что имя российского конкурсанта этого года станет известно до конца февраля.

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