Водителя автобуса «Луцк-Киев» уволили из-за скандала с российским сериалом и украинкой

Компания-перевозчик уволила водителя после того, как он высадил украинскую волонтерку Ярину Черногуз из автобуса из-за ее возмущения насчет показа в салоне сериала на русском языке. Об этом сообщает издание «Таймер», ссылаясь на представителя организации.

Как известно, инцидент произошел на рейсе «Луцк-Киев».

В компании уточнили, что водитель будет освобожден от должности после своего возвращения из рейса.

«Это первый подобный случай с нашим водителем. Нам очень обидно, и, конечно, мы извиняемся за такое его поведение», — говорится в заявлении представителя компании.

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