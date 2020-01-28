Водителя автобуса «Луцк-Киев» уволили из-за скандала с российским сериалом и украинкой
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Компания-перевозчик уволила водителя после того, как он высадил украинскую волонтерку Ярину Черногуз из автобуса из-за ее возмущения насчет показа в салоне сериала на русском языке. Об этом сообщает издание «Таймер», ссылаясь на представителя организации.
Как известно, инцидент произошел на рейсе «Луцк-Киев».
В компании уточнили, что водитель будет освобожден от должности после своего возвращения из рейса.
«Это первый подобный случай с нашим водителем. Нам очень обидно, и, конечно, мы извиняемся за такое его поведение», — говорится в заявлении представителя компании.
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