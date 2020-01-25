СМИ: штрафы за нарушения лихача на BMW выписывались на умершего в 2014 году музыканта

Штрафы за нарушения московского лихача на BMW, который совершил смертельное лобовое столкновение на Бутырской улице в Москве, выписывались на близкого друга певицы Аллы Пугачевой, умершего в 2014 году, сообщает Telegram-канал «Подъем».

Так, отмечается, что замглавы ЦОДД Александр Евсин заявил, что виновнику ДТП за год было выписано более 650 штрафов, большая часть из которых не оплачена. Однако, как удалось узнать, сотни штрафов были выписаны на мертвого человека.

Им оказался музыкант Русла Горобец, которых умер в 2014 году. Он является автором музыки к таким песням как «Ты меня не забывай» Валерия Леонтьева и «Погода в доме» Ларисы Долиной.

Горобец значится в графе «Нарушитель» во всех протоколах на нарушения водителя BMW. В отношении умершего Горобца возбуждено уже 141 исполнительное производство.

Замглавы цОДД, в свою очередь, пообещал разобраться, каким образом сотни штрафов были выписаны на умершего. По его словам, очевидно, что «там какая-то хитрая «схема».

BMW с надписью «Отдел по борьбе с тишиной» 24 января вылетел на встречную полосу. В результате столкновения погибла пассажир BMW.