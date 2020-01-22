Актеры МХАТа записали обращение к главе Минкульта Любимовой

<img src="//img.gazeta.ru/files3/692/12921692/RIAN_6140180.HR-pic905-895x505-36074.jpg">

Артисты МХАТ имени Горького записали первое видеообращение к новой главе Министерства культуры Ольге Любимовой.

От лица актеров вопросы министру культуры задала заслуженная артистка России Юлия Зыкова. Она напомнила, что нынешний руководитель театра Эдуард Бояков ранее руководил Воронежской государственной академией искусств. Проректор ВГАИ Светлана Шове, напомнили во МХАТе, в 2014 году организовала в Липецке выставку «Рука в искусстве», получила от Минкульта 2 млн. руб., потратила на выставку 300 тыс.руб., а остальные 1,7 млн руб. вывела из Фонда и обналичила. Ей удалось избежать реального срока, поскольку она вернула деньги.

Теперь артисты МХАТа удивлены тому, что проходивший по делу Шове свидетелем Бояков взял ее на работу в театр советником по экономическим вопрос, и требуют от него публичных объяснений.

Актеры подозревают, что назначение связано с сокращением зарплат артистов МХАТа.

Заслуженная артистка России Юлия Зыкова поступила во МХАТ им. Горького в 1992 году, в октябре 2019 года перешла по приглашению в Малый театр. Всего после назначения Эдуарда Боякова руководителем из театра уволилось около 80 человек.

Ранее артисты МХАТа подали на Боякова в суд.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Бояков напомнил новому министру культуры о патриотизме

— В Фонде кино одобрили назначение Любимовой на должность министра культуры

— Мединский покинул пост министра культуры