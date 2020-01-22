Бояков напомнил новому министру культуры о патриотизме

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Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков прокомментировал назначение Ольги Любимовой на пост министра культуры России.

По словам Боякова, он знаком с Любимовой, и она производила на него впечатление очень компетентного и яркого профессионала. «Я надеюсь, что будет продолжена линия по принципиальному развороту культурной политики в сторону патриотизма, в сторону того, что не надо стесняться разговоров про идеологию, про смыслы и идеи», — заявил он в беседе с «Известиями».

21 января премьер-министр России Михаил Мишустин назвал новый состав российского правительства. Ольга Любимова сменила на посту министра культуры Владимира Мединского, руководившего ведомством с 2012 года.

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