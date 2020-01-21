Эминем побил рекорд по скорости чтения рэпа

Американский рэпер Эминем установил новый рекорд по скорости чтения рэпа, исполнив трек Godzilla. Об этом сообщает портал Eminem pro.

Так, в конце трека он за 30 секунд произнес 229 слов, что составляет 11,3 слогов в секунду.

Уточняется, что данный результат позволил рэперу побить прежние достижения по скорости чтения рэпа в треках Majesty, где он читал рэп со скоростью 10,3 слогов в секунуду, а также в Rap God зачитанном со скоростью 9,6 слогов в секунду.

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