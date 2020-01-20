«Безумный Макс: Дорога ярости» назван лучшим фильмом XXI века
Фильм «Безумный Макс: Дорога ярости» Джорджа Миллера возглавил топ-100 лучших фильмов XXI века по версии журнала Empire.
Второе место заняла первая часть трилогии режиссера Питера Джексона «Властелин колец: Братство кольца», третье — «Темный рыцарь» Кристофера Нолана
В первую десятку также вошли фильмы «Начало», «Лунный свет», «Социальная сеть», «Мстители: Война бесконечности», «Прочь», «Лабиринт Фавна» и «Трудности перевода».
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