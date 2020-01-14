Муж Нетребко опроверг слухи об отказе выступать на одной сцене с армянкой

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Азербайджанский оперный певец и супруг певицы Анны Нетребко Юсиф Эйвазов, муж Анны Нетребко опроверг сообщения о том, что он якобы отказался выступать на одной сцене с армянской певицей Рузан Манташян на фестивале SemperOperaball.

У себя в Instagram он подчеркнул, что хотя у него есть свое видение и мнение по ситуации, сложившейся между Азербайджаном и Арменией, выступлений на сцене это не касается. «Мои политические взгляды никогда не затрагивают мою профессию и коллег по сцене. Чему свидетельствует тот факт, что я неоднократно выходил на сцену с Марией Гулегиной и Геворгом Акопяном в Большом театре», — рассказал Эйвазов.

Организаторы SemperOperaball также отвергли предположения о том, что причиной, по которой певица Рузан Манташян не выступит на Дрезденском оперном балу SemperOperaball 7 февраля 2020 года, является ее национальность.

Ранее в сети появились сообщения о том, что Эйвазов не стал выступать с Манташян из политических соображений.

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