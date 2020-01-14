Представитель Сергея Соловьева опроверг слухи об операции
Представитель режиссера Сергея Соловьева в беседе с телеканалом 360 опроверг информацию о его госпитализации.
По словам представителя, 75-летний режиссер «Ассы» чувствует себя нормально и с ним все в порядке.
Ранее сообщалось, что Сергей Соловьев был госпитализирован с болью в ноге. Утверждалось, что медики диагностировали у страдающего диабетом Соловьева инфильтрат нижних конечностей и успешно провели операцию.
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