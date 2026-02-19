Зеленский рассказал о трех позициях по Донбассу на переговорах

Зеленский: на переговорах у сторон нет единой позиции по вопросу территорий

На переговорах по Украине есть три позиции по территориальному вопросу. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

«У нас отсутствует единая позиции даже в трехстороннем формате. Есть три разные точки зрения по вопросу территорий. <…> Они [Россия] предлагают, чтобы украинские силы сами вышли из части Донецкой области, просто самостоятельно отступили, и тогда война остановится. Но мы не можем просто уйти. Это невероятно, как такое возможно? Это наша территория», — отметил Зеленский.

В опубликованных в декабре 2025 года говорилось, что США предлагают создать на Донбассе свободную экономическую зону, Россия требует полного вывода украинских войск с территории Донбасса, а Украина предлагает остановиться на текущей линии соприкосновения.

При этом в январе 2026 года Зеленский заявил, что Украина не отдаст Донбасс и Запорожскую АЭС без боя. А в феврале украинский президент сказал, что Россия и Украина не согласны с предложением США создать свободную экономическую зону на Донбассе.

17 февраля президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Киев готов обсуждать вывод войск с территории Донбасса, если Россия отступит на сопоставимое расстояние.

19 февраля издание The Washington Post со ссылкой на двух дипломатов написало, что сейчас переговоры между Россией и Украиной зашли в тупик из-за несогласия сторон по вопросам территорий, контроля над Запорожской АЭС и гарантий безопасности для Украины.

