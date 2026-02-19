Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

Зеленский рассказал о трех позициях по Донбассу на переговорах

Зеленский: на переговорах у сторон нет единой позиции по вопросу территорий
Liesa Johannssen/Reuters

На переговорах по Украине есть три позиции по территориальному вопросу. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

«У нас отсутствует единая позиции даже в трехстороннем формате. Есть три разные точки зрения по вопросу территорий. <…> Они [Россия] предлагают, чтобы украинские силы сами вышли из части Донецкой области, просто самостоятельно отступили, и тогда война остановится. Но мы не можем просто уйти. Это невероятно, как такое возможно? Это наша территория», — отметил Зеленский.

В опубликованных в декабре 2025 года говорилось, что США предлагают создать на Донбассе свободную экономическую зону, Россия требует полного вывода украинских войск с территории Донбасса, а Украина предлагает остановиться на текущей линии соприкосновения.

При этом в январе 2026 года Зеленский заявил, что Украина не отдаст Донбасс и Запорожскую АЭС без боя. А в феврале украинский президент сказал, что Россия и Украина не согласны с предложением США создать свободную экономическую зону на Донбассе.

17 февраля президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Киев готов обсуждать вывод войск с территории Донбасса, если Россия отступит на сопоставимое расстояние.

19 февраля издание The Washington Post со ссылкой на двух дипломатов написало, что сейчас переговоры между Россией и Украиной зашли в тупик из-за несогласия сторон по вопросам территорий, контроля над Запорожской АЭС и гарантий безопасности для Украины.

Ранее в Госдуме провели Зеленскому ликбез после его слов об «историческом дерьме».
 
Теперь вы знаете
Как получить 1,3 млн рублей от государства за покупку квартиры в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!