«Джокер» стал лидером номинаций на «Оскар»
Фильм Тодда Филлипса «Джокер» стал фаворитом номинаций на кинопремию «Оскар», сообщает The Washington Post.
Всего у «Джокера» 11 номинаций, включая категории «Лучший фильм», «Лучший актер», «Лучший режиссер».
У фильмов «Однажды... в Голливуде», «Ирландец» и «1917» — по 10 номинаций.
92-я церемония вручения наград премии Американской киноакадемии «Оскар» пройдет 9 февраля 2020 года в театре «Долби» в Голливуде.
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