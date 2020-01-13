«Джокер» стал лидером номинаций на «Оскар»

Фильм Тодда Филлипса «Джокер» стал фаворитом номинаций на кинопремию «Оскар», сообщает The Washington Post.

Всего у «Джокера» 11 номинаций, включая категории «Лучший фильм», «Лучший актер», «Лучший режиссер».

У фильмов «Однажды... в Голливуде», «Ирландец» и «1917» — по 10 номинаций.

92-я церемония вручения наград премии Американской киноакадемии «Оскар» пройдет 9 февраля 2020 года в театре «Долби» в Голливуде.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

«Дылда» Балагова не вошла в число номинантов на «Оскар»

«Джокер» и «Брачная история» сразятся за главный «Оскар»