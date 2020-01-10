Студентов МГИМО заподозрили в избиении сына Жванецкого

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Пресс-секретарь Московского государственного института международных отношений Виктория Калашникова рассказала о студентах, которые, предположительно, избили сына Михаила Жванецкого.

В беседе с РИА «Новости» Калашникова уточнила, что студенты вызваны в администрацию университета для того, чтобы дать объяснения.

Ранее СМИ сообщили, что за избиение 8 января Дмитрия Жванецкого и его друга были задержаны двое студентов МГИМО, по итогам допроса одного из них задержали, а другого оставили в статусе свидетеля.

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