В сериале «Властелин Колец» Балдора сыграет Нед Старк из «Игры престолов»
В сериале «Властелин Колец» роль Балдора сыграет Роберт Арамайо. Об этом сообщает Radio Times.
Арамайо известен по сериалу «Игра престолов», где он снялся в роли молодого Неда Старка. Актер сменил Уилла Поултера, который отказался от работы в декабре 2019 из-за проблем с графиком.
Кроме того, в сериале будут задействованы сминавшейся в «Игре престолов» Джозеф Моул, Маркелла Кавена из «Пикника у висячей скалы», Максим Бродли, сыгравший в «Молокососах» и «Холлиоксе».
Также в сериале будет играть сниматься Морфидд Кларк, известная по сериалу «Темные начала».
В сериале зрителям покажут события, предшествующие историям первой части трилогии «Властелина Колец».
Дата выхода первой серии остается неизвестной.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Актриса Морфидд Кларк сыграет Галадриэль в сериале «Властелин колец»
— Убийца «Игры престолов»: каким будет сериал «Властелин колец»