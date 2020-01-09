В сериале «Властелин Колец» Балдора сыграет Нед Старк из «Игры престолов»

В сериале «Властелин Колец» роль Балдора сыграет Роберт Арамайо. Об этом сообщает Radio Times.

Арамайо известен по сериалу «Игра престолов», где он снялся в роли молодого Неда Старка. Актер сменил Уилла Поултера, который отказался от работы в декабре 2019 из-за проблем с графиком.

Кроме того, в сериале будут задействованы сминавшейся в «Игре престолов» Джозеф Моул, Маркелла Кавена из «Пикника у висячей скалы», Максим Бродли, сыгравший в «Молокососах» и «Холлиоксе».

Также в сериале будет играть сниматься Морфидд Кларк, известная по сериалу «Темные начала».

В сериале зрителям покажут события, предшествующие историям первой части трилогии «Властелина Колец».

Дата выхода первой серии остается неизвестной.

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