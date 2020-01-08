Андрей Губин отказался возвращаться на сцену

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Поп-исполнитель Андрей Губин опроверг распространенную продюсером Тарасом Ващишиным информацию о том, что он якобы возвращается в шоу-бизнес.

Губин отказывает продюсерам и концертным директорам, предлагающим ему сотрудничество. «Это чушь. Выступать не хочу. И никогда не вернусь на сцену. Не знаю, зачем Тарас это написал», — цитирует Губина eg.ru.

Некоторые коллеги предполагают, что Губину пора оформить инвалидность.

Ранее Андрей Губин не раз рассказывал, что у него есть хроническая болезнь нервной системы, из-за которой певец испытывает сильные лицевые боли.

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