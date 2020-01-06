Фильм «1917» выиграл «Золотой глобус» за лучшую драму

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Кадр из фильма «1917» (2019) Кадр из фильма «1917» (2019)
Кадр из фильма «1917» (2019)
Universal Pictures

Историческая драма британского режиссера Сэма Мендеса «1917» получила «Золотой глобус» в категории «Лучшая драма», сообщается в Twitter кинопремии.

Фильм повествует о событиях Первой мировой войны.

На премию также были номинированы семейная драма «Брачная история» Ноа Баумбаха, «Джокер» Тодда Филлипса, «Ирландец» Мартина Скорсезе и «Два папы» Фернанду Мейреллиша.

Кроме того, Сэм Мендес получил «Золотой глобус» как лучший режиссер.

77-я церемония вручения «Золотого Глобуса» прошла в городе Беверли-Хиллз в штате Калифорния.

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