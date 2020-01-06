«Паразиты» стали лучшим иностранным фильмом на «Золотом глобусе»

Фильм «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо получил кинопремию «Золотой Глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом сообщает CNN.

«Паразиты» поборолись за премию в данной категориями с такими картинами, как «Боль и слава», «Портрет девушки в огне», «Прощание» и «Отверженные».

Церемония вручения «Золотого Глобуса» проводится 77-й раз. Она проходит в городе Беверли-Хиллз в штате Калифорния.

«Газета.Ru» следит за премией в режиме онлайн.

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