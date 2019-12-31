В сети появилась новогодняя серия «Простоквашино»

На YouTube опубликован новый эпизод мультфильма «Возвращение в Простоквашино».

Серия называется «Корпоратив». По сюжету, герои мультсериала устраивают новогодний корпоративный праздник с конкурсами, песнями и шоколадным фонтаном. «В серии зритель услышит композицию «Кто там?», которую новая героиня — няня Маргарита Егоровна — исполнит совместно с Галчонком», — цитирует ТАСС пресс-службу киностудии «Союзмультфильм».

«Корпоратив» стал 25-м эпизодом популярного анимационного сериала — продолжения советских мультфильмов, в основу которых легли произведения Эдуарда Успенского. Режиссером новогоднего выпуска стала лауреатка суздальского анимационного фестиваля Софья Кравцова.

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