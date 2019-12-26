Гармаш со сцены «Современника» сообщил о смерти Волчек

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Актер Сергей Гармаш рассказал со сцены зрителям театра «Современник» о смерти художественного руководителя Галины Волчек. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Он извинился перед гостями за то, что актеры театра не могут выйти на поклон.

В своей речи актер назвал Волчек «сердцем этого дома» и «сердцем этого коллектива». Гармаш также предложил почтить ее память молчанием.

Кроме того, он заявил, что Волчек будет похоронена 29 декабря на Новодевичьем кладбище.

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