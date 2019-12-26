Поклонники осудили Асмус за откровенную сцену в клипе Крида

Певец Егор Крид опубликовал тизер своего нового клипа Love is, в котором приняла участие актриса Кристина Асмус. Ролик был размещен на его странице в YouTube.

Пользователи сети начали остро реагировать на короткометражный видеоролик, в котором актриса и певец изображают влюбленных.

Некоторые предположили, что звезда сериала «Интерны» будто специально ищет роли с интимными сценами, а также отметили, что она могла бы отказаться от съемок после «такой критики в ее сторону».

«Должны же быть какие то границы у человека, если уже оступилась в одной картине с интимными сценами, где они были не уместны, зачем лезть в другое болото? Понимаю, что это игра, актриса, видеоклип, но аудиторию же это заводит», — написал один из пользователей.

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