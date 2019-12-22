Гоша Куценко рассказал о желании стать украинским президентом

Российский актер Гоша Куценко рассказал о том, как хотел стать президентом Украины. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Артист сказал, что долго думал о том, как вел бы себя, если бы стал президентом какой-либо страны или сыграл бы его в кино.

По его мнению, это самая сложная роль в мире.

«Я ведь когда-то хотел быть президентом Украины. Нет, правда, не смейтесь. Лет десять назад. Это даже обсуждалось достаточно серьезно», — отметил Куценко.

Однако, по словам актера, у него заболела мама, и он забыл о своем желании.

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