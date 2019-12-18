Группа Aqua спустя 20 лет впервые выступит полным составом на сцене

Скандинавская поп-группа Aqua впервые за 20 лет выступил в полном составе на сцене, музыканты отправятся в турне по Канаде. Об этом сообщает издание Mirror.

Как отмечается, тур состоится в 2020 году, в апреле ожидается выступление группы на фестивале Coachella в Калифорнии.

«Сейчас работаем над новой музыкой. Самые суровые судьи — это мы. Пока не добьемся идеального звучания, ничего не выпустим», — заявила солистка группы Лене Нюстрем.

Популярная группа Aqua была образована в 1989 году. В ее составе были Рене Диф, Серена Растед, Клаус Норрен и Лене.