Лазарев резко прокомментировал отказ Билана выступать со звездами «Евровидения»

Поп-исполнитель Сергей Лазарев прокомментировал отказом Димы Билана выступать на концерте победителей международного песенного конкурса «Евровидение», передает Super.

Одна из подписчиц Лазарева поинтересовалась в Instagram, какое отношение певец имеет к тем, кто стал лауреатом конкурса, и напомнила, что певицы Алсу и Полина Гагарина занимали вторые места на соревновании, тогда как Лазарев принес России третье.«Не всегда победитель тот, кто оказывается с трофеем в руках! Зрительская любовь важнее, и тут уж стопроцентный победитель! Так что умерьте свой пыл. И кусайте своим ядом себя», — порекомендовал певец, позже удаливший свой комментарий.

Ранее Дима Билан не стал принимать участие в концерте звезд «Евровидения» в Амстердаме, где также был заявлен Сергей Лазарев.

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