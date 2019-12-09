О свадьбе Петросяна и Брухуновой проговорился друг

Юморист Евгений Петросян женился на своей помощнице и директоре Татьяне Брухуновой, передает сайт kp.ru со ссылкой на собственный источник.

Друг 74-летнего юмористы и его 30-летней музы утверждает, что свадьба состоялась на днях. «Они поженились в начале декабря», — уточнил инсайдер.

Поклонники также заметили, что недавно Брухунова опубликовала в Instagram пост с букетом из белых цветов, похожим на свадебный.

Пока ни Петросян, ни Брухунова сообщения о свадьбе не комментируют.

В 2018 году Евгений Петросян развелся со своей предыдущей, четвертой женой — артисткой Еленой Степаненко. Тогда же поползли слухи о его романе с помощницей.

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