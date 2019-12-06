«Хранители» стали самым популярным сериалом HBO в 2019 году, сообщает Business Insider.

Каждый эпизод шоу посмотрели 7 млн зрителей. Помимо этого, «Хранители» названы самым популярным сериалом HBO за всю историю. По просмотрам они обогнали сериал «Большая маленькая ложь» (2017).

Главные роли в антиутопическом сериале об альтернативной истории США исполнили Реджина Кинг, Дон Джонсон, Эндрю Ховард и др. Дебютный эпизод первого сезона «Хранителей» был опубликован 20 октября 2019 года.

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