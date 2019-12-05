За Бузову вступились после оговорки о Лещенко

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян вступился за телеведущую Ольгу Бузову.

Ранее Бузова со сцены перепутала фамилию эстрадного исполнителя Льва Лещенко. «Ну перепутала Бузова фамилию Лещенко и перепутала. Я думаю, что с Льва Валерьяновича не убудет», — цитирует Манукяна портал «Дни.ру».

Манукян упрекнул тех, кто расспрашивал Лещенко об этом случае. «Вот что печально. Видимо, интересных новостей в стране уже не осталось, и приходится обсуждать оговорки Ольги Бузовой», — сожалеет он.

Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова во время вручения премии «Золотой хит 2019» назвала Льва Лещенко Львом Левченко. Исправлять ошибку или извиняться она не стала. Сам Лев Лещенко уже сказал, что не обижается на артистку.

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