Ведущие «Давай поженимся» ответили на слухи о закрытии передачи

Ведущие программы о поиске второй половинки «Давай поженимся!» Роза Сябитова и Лариса Гузеева отреагировали на слухи о закрытии шоу на Первом канале.

По словам Сябитовой, сейчас программа «Давай поженимся» активно продвигается на YouTube и не закрывается. «Снимаем очень смешные вайны, я там в главных ролях, у нас уже более 100 тысяч подписчиков, миллионы просмотров», — рассказала она в беседе с телеканалом «360». По мнению Сябитовой, нет необходимости закрывать «рейтинговую и народную» программу, приносящую неплохие доходы.

Лариса Гузеева в ответ на вопрос о закрытии передачи послала журналистов к черту.

«Давай поженимся!» выходит на Первом канале с 2008 года. Герой программы поочередно встречается с тремя невестами или женихами, а в конце программы делает выбор: остаться с кем-то или уйти одному.

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