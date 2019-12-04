Ведущие «Давай поженимся» ответили на слухи о закрытии передачи
Ведущие программы о поиске второй половинки «Давай поженимся!» Роза Сябитова и Лариса Гузеева отреагировали на слухи о закрытии шоу на Первом канале.
По словам Сябитовой, сейчас программа «Давай поженимся» активно продвигается на YouTube и не закрывается. «Снимаем очень смешные вайны, я там в главных ролях, у нас уже более 100 тысяч подписчиков, миллионы просмотров», — рассказала она в беседе с телеканалом «360». По мнению Сябитовой, нет необходимости закрывать «рейтинговую и народную» программу, приносящую неплохие доходы.
Лариса Гузеева в ответ на вопрос о закрытии передачи послала журналистов к черту.
«Давай поженимся!» выходит на Первом канале с 2008 года. Герой программы поочередно встречается с тремя невестами или женихами, а в конце программы делает выбор: остаться с кем-то или уйти одному.
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