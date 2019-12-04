Песня «Между нами тает лед» оказалась об отношениях между Россией и Украиной

Солист украинской группы «Грибы» Юрий Бардаш отметил, что песня «Между нами тает лед» об отношениях между Россией и Украиной.

Об этом он рассказал в интервью Юрию Дудю на YouTube.

«Мы выпустили это во время жесткой эскалации конфликта между двумя соседними – братскими уже нельзя говорить слово, Ваню Дорна за это просто разорвали на части – соседними государствами», — сказал Бардаш.

Как известно, релиз этого трека состоялся в 2017 году.

Отмечается, что композиция была одним из популярных треков года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Названы главные российские радиохиты 2017 года