Песня «Между нами тает лед» оказалась об отношениях между Россией и Украиной
Солист украинской группы «Грибы» Юрий Бардаш отметил, что песня «Между нами тает лед» об отношениях между Россией и Украиной.
Об этом он рассказал в интервью Юрию Дудю на YouTube.
«Мы выпустили это во время жесткой эскалации конфликта между двумя соседними – братскими уже нельзя говорить слово, Ваню Дорна за это просто разорвали на части – соседними государствами», — сказал Бардаш.
Как известно, релиз этого трека состоялся в 2017 году.
Отмечается, что композиция была одним из популярных треков года.
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