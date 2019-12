Хоакин Феникс стал человеком года по версии PETA

Сыгравший «Джокера» в одноименном фильме актер Хоакин Феник стал «человеком года» по версии американской организаций PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), пишет The Hollywood Reporter.

Как отмечается, организация PETA занимается защитой животных. Она решила признать Феникса человеком года, так как известный актер еще в трехлетнем возрасте отказался от употребления мяса, а также является одним из главных активистов и вегетарианцев Голливуда.

«Феникс никогда не упускает возможность... подать отличный пример достойной веганской жизни», — подчеркивает организация.

До этого PETA называла «человеком года» Папу Римского Франциска, телеведущую Опру Уинфри и актрису Анжелику Хьюстон.

