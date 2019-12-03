Киркоров потратил миллион на день рождения дочери
Поп-исполнитель Филипп Киркоров потратил не меньше миллиона рублей на празднование дня рождения своей дочери Аллы-Виктории, сообщает «Стархит».
Девочка отметила 8-летие в стиле мультфильма «Аладдин» в компании Игоря Николаева, Стаса Михайлова, Ани Лорак, Жасмин, Алсу, Анастасии Решетовой и Тимати. Песнями гостей развлекал Александр Ревва.
В прошлом году Филипп Киркоров устроил Алле-Виктории день рождения в стиле киносаги »Гарри Поттер». Кроме дочери, певец воспитывает сына Мартина-Кристина.
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