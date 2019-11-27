Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована

Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание «Собеседник».

Пенсионерка Екатерина Терешкович уже два месяца не появляется на публике. По информации источников издания, женщина попала в реабилитационный центр. В сеть также «утекли» фотографии Терешкович с обритой наголо головой. «Катя еле дышит. На фоне зависимости у нее нашли серьезные заболевания», — рассказал анонимный знакомый женщины.

Сам Солнцев не отрицает, что его жена больна. По его словам, бритье наголо ей потребовалось, чтобы избавиться от паразитов.

Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович поженились в 2018 году. После заключения брака женщина сделала несколько пластических операций и вместе с мужем не раз становилась героиней скандальных телешоу.

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